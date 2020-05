Continuar a Cumprir: São Vicente não está livre do vírus – c/vídeo

NN continua a campanha “Continuar a cumprir: Vigilantes de nós mesmos“

Não podemos deixar a saúde das nossas famílias nas mãos do governo à espera do pior. Temos de evitar o pior e isso está ao nosso alcance. Com auto-vigilância e no cumprimento das normas de distanciamento social e higienização. Este vírus já mostrou que é traiçoeiro e imprevisível. Acreditar que São Vicente está livre do vírus pode ser um erro com consequências devastadoras.

Hoje ouvimos as mensagens de sensibilização dos cidadãos Alcides Graça e Salvador Mascarenhas.

Pode enviar a sua mensagem de sensibilização em vídeo até 2 minutos ou texto para noticiasdonorte.cv@gmail.com