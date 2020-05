São Vicente: Segunda amostra da paciente infectada com Covid-19 ainda não chegou à cidade da Praia

5/05/2020 19:02 - Modificado em 5/05/2020 19:02

O Director Nacional da Saúde, Artur Correia, garantiu hoje que a segunda amostra de controlo da pacientede nacionalidade chinesa infectada com covid-19, que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, deverá chegar brevemente à cidade da Praia, para se saber se poderá ter ou não alta hospitalar, isto depois do primeiro teste de controlo ter dado negativo.

Artur Correia que fazia o ponto de situação da covid-19 no país, frisou que depois de ter tido alguns testes de PCR com resultado positivo, o último teste realizado no passado dia 03 de Maio, deu negativo pelo que a segunda amostra deverá chegar brevemente no Laboratório de Virologia na cidade da Praia. “Falta o último exame que deve estar a chegar à cidade da Praia, para se ter os critérios para ter alta. Ela está bem de saúde e estamos à espera deste segundo teste para confirmar isso.” revelou Artur Correia, não precisando no entanto a data que esta segunda amostra deverá chegar à capital do país.