Suspeito de agredir sexualmente duas menores de 16 e 11 anos detido em São Vicente

5/05/2020 17:53 - Modificado em 5/05/2020 17:53

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, fora de flagrante delito, dois indivíduos de 26 e 42 anos. Um deles está indiciado da prática de um crime de agressão sexual com penetração, em concurso real com um crime de agressão sexual de menor, e o outro por um crime de VBG.

Conforme a polícia científica, um dos homens, de 26 anos, residente em Ilha de Madeira, é suspeito de, em março e outubro de 2019, ter usado da força para agredir sexualmente duas menores de 16 e 11 anos, residentes em Ilha de Madeira e Espia, respetivamente.

O segundo indivíduo, de 42 anos, natural do Porto Novo, Santo Antão, e residente em Ribeira de Passarão, São Vicente, é suspeito de, sistematicamente, agredir a companheira com quem vive há cerca de um ano, além de lhe ameaçar matar e incendiar a casa.

Os indivíduos detidos através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), foram presentes, esta terça-feira, 05, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.