Augusto Neves defende a retoma das ligações marítimas com “brevidade”

5/05/2020 13:01 - Modificado em 5/05/2020 13:01

O presidente da Câmara Municipal de S. Vicente, Augusto Neves, afirmou hoje que as instituições já estão a estudar todas as opções para serem criadas as “melhores condições” de retomar as ligações inter-ilhas com alguma “brevidade”. Mas assegurou que cautelas terão que ser tomadas para a retoma com segurança.

O edil sanvicentino garantiu hoje em conferência de imprensa, realizada no Salão Nobre da CMSV, que a retoma das ligações marítimas inter-ilhas já está a ser tema de conversa entre as instituições envolvidas no processo.

Nisto, clarificou que na tarde de ontem, juntamente com outras instituições, esteve reunido com o ministro da Economia Marítima, onde foram abordadas todas as opções, para que essa retoma ocorra brevemente.

“As ilhas são juntas e não podem viver de forma separada. Teremos que ter toda a cautela. De certeza que com todas as condições e todos os cuidados a retoma da atividade virá gradualmente e com segurança” concluiu o edil mindelense.

De realçar que Neves, voltou esta segunda-feira, 04, a assumir as funções na Câmara Municipal de São Vicente, isto depois de estar mais de um mês afastado das funções por problemas de saúde.

Por outro lado, o Gabinete de Crise criado pelo Governo para dar resposta à pandemia da covid-19, reúne-se ainda hoje para discutir os protocolos a serem observados para garantir a segurança sanitária por parte das empresas que exploram os sistemas de transportes marítimos e aéreos entre as ilhas.