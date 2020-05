Mais 11 casos positivos de Covid-19 na cidade da Praia

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 11 casos positivos de Covid-19, todos na cidade da Praia, elevando para 124 os casos confirmados na capital e 186 o número de infectados em todo o país, conforme dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Através de um comunicado emitido esta manhã, o Ministério da Saúde deu conta de que nas últimas 14 horas foram analisadas 61 amostras no Laboratório de Virologia, das quais 11 deram positivo. Entre as 61 amostras analisadas estão dois testes de controlo do Hospital Agostinho Neto, feitos a casos já confirmados que continuam positivos.

A mesma fonte assegura que 41 amostras testaram negativo, sendo 36 na cidade da Praia, 3 em Santa Catarina de Santiago, 1 em Tarrafal de Santiago e 1 do Fogo. Das amostras que continuam pendentes constam 4 da Praia, 3 do Fogo e 1 de Tarrafal de Santiago.

Todos os casos registados, conforme o Ministério da Saúde estão em isolamento e a evoluir bem. Com mais estes 11 casos positivos, Cabo Verde passa a contabilizar 186 casos confirmados de Covid-19, 37 recuperados e dois óbitos.