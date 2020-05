Continuar a cumprir: Vigilantes de nós mesmos -c/vídeo

5/05/2020 00:41 - Modificado em 5/05/2020 00:49

O NN lança hoje a campanha: Continuar a cumprir: Vigilantes de nós mesmos, com o objetivo de sensibilizar a população para continuar a cumprir com as normas de segurança sanitária. Temos que ser os vigilantes de nós mesmos no cumprimento das normas de distanciamento social, higienização.

O governo pode abrir a economia: as lojas, os bares, os mercados, os restaurantes, mas nós temos o dever cívico de só entrar nos locais que cumpram com a novas regras sanitárias. O fim do Estado de Emergência não matou o vírus. Temos de ter medo. Por nós, pelos nossos e pela nossa comunidade. Estar vigilantes, isto quando continuamos a saber muito pouco sobre o vírus, pese uma atitude colaborativa nunca vista no mundo científico para encontrar as respostas que ainda não temos .

Começamos com as mensagens dos cidadãos António Monteiro, Rodrigo Rendall Martins e Nelson Cardoso.

Pode enviar a sua mensagem de sensibilização em vídeo ate 2 minutos ou texto para noticiasdonorte.cv@gmail.com