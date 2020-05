Somália: Avião com material médico despenha-se, poderá ter sido abatido

4/05/2020 23:00 - Modificado em 4/05/2020 23:00

Morreram as seis pessoas que iam a bordo. Avião da African Express Airways transportava material médico para o combate à pandemia do novo coronavírus.

© Twitter

Um avião que transportava equipamento médico para ser usado no combate à pandemia do novo coronavírus despenhou-se esta segunda-feira na Somália, causando a morte às seis pessoas a bordo, segundo indicou o ministro dos Transportes somali, citado pela Reuters.

Mohamed Salad não quis adiantar pormenores sobre as causas do acidente, mas um antigo ministro da Defesa indicou à mesma agência noticiosa que o avião poderá ter sido abatido, ilação retirada com base no depoimento de uma testemunha.

Na zona onde o avião caiu há um núcleo do grupo terrorista Al Shabaab, que tem ligações à Al Qaeda.

Mohamed Salad indicou que será aberta uma investigação ao caso, tendo enviado para a zona, em Bardale, uma equipa, que chegará na terça-feira. O governante disse que estava disponível para receber ajuda internacional.

O avião, que pertencia à African Express Airways, transportava seis pessoas: o piloto, o copiloto, um engenheiro de voo, um piloto em treino e dois funcionários da companhia aérea. Foram recuperados cinco corpos até ao momento.

Em Notícias ao Minuto