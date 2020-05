Boa Vista começa a respirar melhor com o aumento do número de pessoas recuperadas

4/05/2020 21:45 - Modificado em 4/05/2020 21:45

A ilha da Boa Vista, uma das mais fustigadas pela pandemia da covid-19, a par de Santiago, está a registar melhorias significativas nos últimos dias, sendo que das 56 pessoas infectadas 34 já foram consideradas recuperadas. Neste momento estão em isolamento 16 pessoas. A Direção Nacional de Saúde (DNS) acredita que a situação está praticamente sob controlo.

De realçar que o ponto alto da doença na ilha foi no dia 15 de Abril, quando de uma assentada a ilha registou 45 casos positivos, no Hotel Riu Karamboa onde já tinham sido detectados mais sete casos de infecção, inclusive o primeiro no país, a 19 de Março, um turista inglês que veio a falecer.

Se no dia 15 de Março houve um claro agravamento da situação nesta ilha turística, com o número a situar-se em 53 infectados e um óbito a lamentar, passados cerca de 20 dias a Boa Vista está a ganhar um novo fôlego com o anúncio por parte das autoridades sanitárias do país, de vários casos recuperados da covid-19, juntando-se hoje mais 4 a este número.

As autoridades sanitárias anunciaram hoje que as 16 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia, testaram negativos para covid-19.

No entanto, mesmo tendo recebido alta hospitalar, o ministério da Saúde, vem alertando as pessoas que devem continuar a respeitar as recomendações de prevenção e as medidas que as autoridades sanitárias recomendam no período pós alta, porque terão ainda um período de acompanhamento que está previsto nesta fase de recuperação.

O Director Nacional de Saúde, assegurou, esta segunda-feira, que a situação está praticamente sob controlo, mas garantiu que se não houver o cumprimento das medidas haverá certamente novos casos.

Cabo Verde conta neste momento com 175 casos positivos de covid-19, sendo 116 na ilha de Santiago, 56 na Boa Vista e três em São Vicente. Desses 175 casos constam 37 recuperados e duas mortes.