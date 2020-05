DNS: “A situação pode descambar se houver relaxamento”

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, pediu à população para o cumprimento das regras de distanciamento social, que no seu entender sofreu “um relaxamento nos últimos dias”. Pede às pessoas para “não estragarem o trabalho que até agora foi feito”. Afirma que vai haver “mais casos, vai haver mortes e se não houver o respeito pelas normas estabelecidas os casos e as mortes podem aumentar”. Defende que o ministério da Saúde não pode fazer tudo perante uma doença que exige que o cidadão colabore respeitando as normas.

