COVID-19: Vila Nova e Achada de Santo António são os bairros mais atingidos

4/05/2020 17:32 - Modificado em 4/05/2020 17:33

O Diretor Nacional da Saúde acaba de revelar que os bairros mais atingidos na capital pela pandemia do COVID-19 são Vila Nova/Moinho e Achada de Santo António. Até agora, a DNS tinha recusado avançar com o nomes dos bairros por temer “descriminação” em relação às pessoas que ai vivem. Justifica que a partir do momento que 21 bairros da capital já foram atingidos, decidiram divulgar o nome dos bairros afetados. Mas alerta para o facto de “existem várias pessoas que, por exemplo, vivem num bairro e trabalham noutro, o que não permite estabelecer uma fronteira para o vírus.

Em actualização