Covid-19: Grupo entre 20 e 40 anos lidera infeções em Cabo Verde – c/vídeo

3/05/2020 23:00 - Modificado em 3/05/2020 23:01

Cerca de 59% dos 165 infectados são pessoas entre os 20 e 40 anos de idade, o que indica, como tem sido dito, o vírus pode infectar qualquer um.

Em conferência de balanço diário sobre a evolução da COVID -19, o Diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças e Prioritárias, Jorge Noel Barreto, revela que cinquenta e nove por cento (59%) dos casos dos diagnosticados com Covid-19, que neste momento, oficialmente, conta com 165 casos, são pessoas com idades compreendidas entre os 20 e 40 anos. E que 51% deste grupo é do sexo masculino.

Estes dados foram avançados, este domingo, por Joel Barreto, referindo ainda que os 13 casos de Covid-19 registados hoje na cidade da Praia, 61,5% são do sexo feminino. acrescentou que três dos pacientes tem idade igual ou superior a 65 anos.

Joel Barreto destaca ainda que, até ao momento, todos os casos ativos estão em isolamento institucional e a evoluir bem.



As autoridades apelam ainda às pessoas para que fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19. Com o vigorar do estado de emergência, o governo e a Organização Mundial da Saúde (OMS) continuam a alertar sobre a importância de conscientizar os jovens sobre o isolamento social e as medidas de higiene, pois muitos se descuidam.