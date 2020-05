Falcões do Norte apoia 222 famílias no âmbito da campanha solidária “Juntos Por uma Causa”

O Clube Desportivo Falcões do Norte, através de ajudas de pessoas particulares, concluiu este fim-de-semana, na localidade de Chã de Alecrim, a sua campanha solidária “Juntos Por Uma Causa”, onde apoiou 222 famílias com cestas básicas e assim ultrapassar a fasquia das 60 previstas.

O presidente desta agremiação desportiva de Chã de Alecrim, João Dias, clube que completa em Agosto próximo os 60 anos de fundação, explicou ao NN que o objetivo da campanha era de entregar 60 cestas básicas a famílias desta comunidade que passam por algumas dificuldades devido a crise despoletada pelo novo coronavírus, mas que os números abrangeram para mais de 200 famílias.

“Os objectivos foram largamente alcançados pois, no início, tendo em conta que este é o ano do 60º aniversário dos Falcões do Norte, delineámos distribuir 60 cestas básicas. No entanto, com o decorrer da campanha e vendo que as pessoas contactadas estavam abraçando a causa e assim fomos reformulando os objectivos até atingirmos o patamar final de 220 cestas básicas” realça o líder do clube.

João Dias, adiantou que todas as zonas de Chã de Alecrim foram abrangidas por esta campanha, sendo que cada cesta básica continha produtos diversificados e rondava os 2500 escudos.