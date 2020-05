Primeiro teste de controlo da cidadã chinesa dá negativo para covid-19

3/05/2020 15:07 - Modificado em 3/05/2020 15:08

O Ministério da Saúde anunciou hoje que o primeiro teste de controlo da cidadã de nacionalidade chinesa infectada com covid-19 testou negativo, estando a mesma a aguardar o segundo teste negativo para receber alta hospitalar.

De salientar que este caso teve a sua confirmação laboratorial por PCR no dia 03 de Abril e depois um novo exame para detecção de anticorpos no dia 21 deste mês e que o mesmo apresentava ainda um resultado positivo. Desta feita, após nova análise de amostras o resultado deu negativo, estando agora à espera do próximo resultado que sairá dentro de 24 horas.

Conforme a mesma fonte, outras 6 amostras de São Vicente também testaram negativo para covid-19.

De realçar que neste domingo Cabo Verde registou mais 13 casos positivos de covid-19 na cidade da Praia, passando o país a contabilizar 165 pessoas infectadas. Neste momento já há notificação de 33 pessoas recuperadas e ainda dois óbitos a lamentar.