COVID-19: 227 amostras pendentes e 439 pessoas em quarentena

2/05/2020 20:09 - Modificado em 2/05/2020 20:09

O Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, anunciou hoje, em conferência de imprensa sobre o ponto da situação actual da covid-19 no país, que neste momento estão 227 amostras pendentes no Laboratório de Virologia. Destas amostras, 111 são da cidade da Praia, 17 de Santa Catarina de Santiago, 4 de Tarrafal, 5 de São Filipe do Fogo e 90 da Boa Vista.

Neste momento, conforme a mesma fonte estão em quarentena 439 pessoas, sendo 307 na cidade da Praia, 24 em Santa Catarina de Santiago, 54 no Tarrafal de Santiago, 46 em São Lourenço dos Órgãos, 5 em São Filipe do Fogo e 3 em São Vicente.

Jorge Noel Barreto anunciou ainda que nos próximos dias haverá mais situações de alta. “Apelo que as pessoas que têm tido alta em continuar a respeitar as recomendações de autoridades sanitárias. Não devem pensar que já está tudo normal. Estão em fase de recuperação” elucidou.

Com os casos anunciados na tarde de hoje pelo Ministério da Saúde, Cabo Verde passou a contabilizar 152 infectados por covid-19, sendo 93 na ilha de Santiago, 56 na Boa Vista e 3 em São Vicente. Destes registam-se 18 recuperados e dois óbitos.