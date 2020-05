Quatro amostras de São Vicente testaram negativo para covid-19

2/05/2020 16:14 - Modificado em 2/05/2020 16:14

O Ministério da Saúde, anunciou hoje que 4 amostras de São Vicente que estavam para análises no Laboratório de Virologia na cidade da Praia, testaram negativo para o novo coronavírus.

Conforme o Ministério da Saúde, os resultados destas amostras estavam pendentes no período de 28 a 30 de Abril. São Vicente continua assim com três casos diagnosticados de covid-19, onde constam dois pacientes recuperados. O único caso activo na ilha trata-se de uma cidadã de nacionalidade chinesa que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa desde o passado dia 03 de Abril. Os casos recuperados tratam-se do marido e da filha desta senhora aos quais foram detectados anticorpos dos vírus.

De realçar que a ilha conta neste momento com 24 pessoas em quarentena, de entre as quais os sete profissionais que estão a cuidar da paciente isolada no Hospital Baptista de Sousa.