Cidade da Praia regista mais 30 casos positivos de covid-19

2/05/2020 16:07 - Modificado em 2/05/2020 16:07

O Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou hoje mais 30 casos positivos de covid-19 na cidade da Praia, em virtude de amostras analisadas no Laboratório de Virologia no período de 28 a 30 de Abril. Cabo Verde passa assim a contar com 152 casos confirmados.

A informação foi avançada hoje em comunicado do Ministério da Saúde, que informou que das 165 amostras que se encontravam pendentes no Laboratório de Virologia, 30 deram resultado positivo, todas da cidade da Praia, onde se inclui a morte na tarde de ontem de uma senhora de 92 anos.

Das 165 amostras, 135 acusaram negativo, sendo 99 da cidade da Praia, 8 da Boa Vista, 21 de São Lourenço dos Órgãos, uma no Fogo, duas do Hospital de Santiago Norte e 4 de São Vicente.

Com estes novos casos, Cabo Verde passa a ter 152 casos confirmados de covid-19, onde constam 18 recuperados e duas mortes.