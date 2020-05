Primeiro-ministro indica que aulas presenciais do ensino básico e secundário só no próximo ano lectivo

Ulisses Correia e Silva garantiu hoje na sessão extraordinária do Parlamento que devido a pandemia da covid-19 que assola o nosso país, as aulas presenciais do ensino básico e secundário só voltarão a ser uma realidade no próximo ano lectivo.

O PM fez esta declaração durante a sua intervenção no início do debate parlamentar para avaliação do pedido presidencial de prorrogação do Estado de Emergência em Santiago e Boa Vista, onde assegurou que tanto no ensino básico como no secundário proceder-se-á a avaliação administrativa dos alunos tendo por base as notas do primeiro e segundo trimestre, com possibilidade de recurso.

Já para os alunos do 12º ano de escolaridade que estão em vias de ingressar nas universidades, o executivo anunciou que serão realizadas provas nacionais presenciais.

Acrescentou que alimentação escolar continuará a ser assegurada.