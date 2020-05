Ulisses Correia e Silva: “Transportes aéreos e marítimos de passageiros entre as ilhas fora do estado de emergência serão reactivados brevemente”

2/05/2020 14:14 - Modificado em 2/05/2020 14:15

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que o serviço de transportes aéreos e marítimos inter-ilhas, entre as sete ilhas que já saíram do estado de emergência, vão ser “reactivados brevemente” com base em protocolos de segurança sanitária.

Numa intervenção no Parlamento, o primeiro-ministro explicou que esta medida será discutida na terça-feira, 05 de Maio, pelo Gabinete de Crise do Governo, criado para dar resposta à pandemia da covid-19 no país, que já infectou 123 pessoas.

“Basta abrir não! Por isso os protocolos estão a ser trabalhados para que as companhias aéreas e transportadoras marítimas possam ter imposição de regras que garantam a protecção e segurança sanitária. Mas não é uma decisão política, porque as instituições de saúde dão-nos as indicações que nível de protecção devemos assegurar que não criemos riscos de transporte de vírus de um lado para o outro” indicou o PM.

Nisto, garantiu que brevemente vão ser tomadas todas as decisões nesta matéria, para permitir que haja a retoma das ligações com os “cuidados e precauções” que estão previstas e com validade para quem quer regressar a casa e para outras situações.