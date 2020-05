Cabo Verde regista segunda morte por covid-19

1/05/2020 18:10 - Modificado em 1/05/2020 18:10

O nosso país registou hoje, na cidade da Praia, a segunda vítima mortal da covid-19. Trata-se de uma senhora com mais de 90 anos. Segundo o Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, esta padecia, também, de outros problemas de saúde.

Jorge Noel Barreto, afirmou que este caso de covid-19 foi confirmado hoje a uma senhora com mais de 90 anos de idade, mas que a mesma viria a falecer devido a complicações de saúde, pois padecia de outras patologias.

Sobre o porque de não ter sido revelado no comunicado de imprensa do Ministério da Saúde, Jorge Noel Barreto revelou que só tiveram conhecimento do ocorrido pouco tempo antes, pelo que as informações são ainda escassas.

De realçar que a primeira morte provocada por covid-19 no país, ocorreu no passado mês de março, tratando-se de um inglês de 56 anos que estava de férias na ilha da Boa Vista, de resto o primeiro caso confirmado de covid-19 no país.

Para hoje o Ministério da Saúde anunciou quatro casos suspeitos de covid-19, sendo 2 na cidade da Praia e 2 no Concelho de Santa Catarina de Santiago.

Cabo Verde regista 122 casos positivos de covid-19. A ilha de Santiago passa a contar com 63 casos. Desse total, 61 são da cidade da Praia (junta-se o caso de São Domingos que está internada agora no Hospital Agostinho Neto) e ainda dois casos em Tarrafal. A Boa Vista passa agora a ter 56 pessoas na estatística (juntam-se mais três casos que não tinham sido contabilizados anteriormente) e São Vicente tem agora 3 casos de covid-19.