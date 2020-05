Catorze trabalhadores do Hotel Riu Karamboa recuperados da covid-19

1/05/2020 17:43 - Modificado em 1/05/2020 17:43

A informação foi avançada esta tarde pelo Ministério da Saúde, através de um comunicado, onde dá conta de que 14 dos 45 trabalhadores no Hotel Riu Karamboa, na ilha da Boa Vista, infectados com coronavírus tiveram o segundo resultado negativo aos testes de controlo realizados.

Conforme a mesma fonte, estas 14 pessoas fazem parte do leque de 19 que na semana passada testaram negativo no primeiro teste de controlo realizado e que no segundo teste voltaram a dar negativos para a presença do vírus.

Desta forma Cabo Verde passa a ter neste momento 18 pessoas recuperadas sendo 15 da ilha da Boa Vista, duas de São Vicente e uma da Cidade da Praia.