Cidade da Praia regista mais um caso positivo de covid-19

1/05/2020 17:34 - Modificado em 1/05/2020 17:34

A informação foi avançada esta tarde pelo Ministério da Saúde, que de um total de 149 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia na cidade da Praia foi registado um caso positivo na capital do país. Com isso a cidade da Praia passa a contar com 61 casos positivos.

De acordo com o Ministério da Saúde e da Segurança Social, foram analisadas 149 amostras, das quais uma acusou positivo e as restantes 148 testaram negativo, sendo 84 da cidade da Praia, 5 de São Lourenço dos Órgãos e 59 da ilha da Boa Vista.

“Todos os casos confirmados estão clinicamente estáveis” escreve a mesma fonte que apela a todas as pessoas que fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da covid-19. O número total de casos confirmados cumulativos passa a 122. Contam-se agora 18 recuperados e 1 óbito a lamentar.