Presidente da CM da Boa Vista: “A decisão do PR foi sensata e responsável”

1/05/2020 14:29 - Modificado em 1/05/2020 14:30

Foto: Inforpress

O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís dos Santos, que já tinha manifestado a necessidade da renovação do estado de emergência na ilha, considera que a posição do Presidente da República “é uma posição responsável que vai permitir às autoridades continuarem a trabalhar para erradicar o vírus da ilha”. Sustenta a sua posição defendendo que o vírus ainda não esta controlado “ainda existem 100 testes que estão à espera do resultado”.