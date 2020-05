Presidente da CMP: “Esta foi a medida mais adequada para evitar o alastramento do vírus”

1/05/2020 14:12 - Modificado em 1/05/2020 14:12

Em declarações à RCV, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, diz estar “completamente de acordo com o prolongamento do estado de emergência na ilha de Santiago”. Há dois dias ele tinha solicitado ao PR a propagação do estado de emergência. Defende que devido a “explosão dos casos na cidade da Praia esta foi a medida mais adequada para evitar o alastramento do vírus”. Espera que mais esses dias de quarentena sirvam para ajudar a conter o vírus e a cidade da Praia voltar à normalidade.