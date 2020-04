Covid-19: Retificação eleva para 121 os casos confirmados

30/04/2020 18:49 - Modificado em 30/04/2020 18:49

O Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, afirmou que com a revisão do número de casos confirmados de covid-19, Cabo Verde passou a contar com 121 pessoas infetadas, mais cinco casos do que os 116 como refere o site do Governo.

Até ao momento Cabo Verde contava com 116 casos confirmados de covid-19, sendo 62 em Santiago (59 na cidade da Praia, 2 no Concelho de Tarrafal e 1 em São Domingos), 53 na Boa Vista e ainda um caso em São Vicente mas, com a rectificação feita pelo Ministério da Saúde, o nosso país passa a ter agora 121 casos nas estatísticas. Ao anterior total, juntam-se, agora, os dois familiares da paciente chinesa infectada com covid-19 em São Vicente e mais três casos da Boa Vista.

A Boa Vista passa agora a ter 56 pessoas na estatística (juntam-se mais três casos que não tinham sido contabilizados anteriormente) e São Vicente como realçado tem agora 3 casos de covid-19.

“Nós temos estado a recolher informações e em algum momento tínhamos que parar e fazer uma análise mais fina da informação que estamos a recolher e no decorrer desta análise verificamos haver mais três casos na Boa Vista, que estão dentro dos casos de pessoas que saíram da quarentena no dia da Páscoa e que não tínhamos contabilizado. Em relação a São Vicente são os dois membros da família que nós passamos a contabilizar na estatística” clarificou Jorge Noel Barreto.