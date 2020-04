Forças Armadas classificam de “falsas e maldosas” alegada boleia a mulher da Boa Vista para Santiago

30/04/2020 15:31 - Modificado em 30/04/2020 15:31

As Forças Armadas, na sequência de especulações veiculadas nas redes sociais sobre uma possível boleia dada a uma senhora numa embarcação da Guarda Costeira no percurso Boa Vista/Santiago, considera serem “informações falsas e maldosas”. Deste modo esclarece uma teoria da conspiração que inundou as redes sociais com centenas de post no FB e mensagens privadas no WhatsApp e Messenger, a afirmarem que um barco da guarda costeira deu uma boleia a uma mulher, da ilha da Boa Vista para a Praia a pedido do seu amante.

Em comunicado as FA afirmam que após “profundas investigações” concluiu que “a Guarda Costeira de Cabo Verde em nenhum momento transportou qualquer civil no percurso Boa Vista/Santiago ou para qualquer outro destino do país. Não passa de uma informação falsa e maldosa, sem correspondência com factos reais”.

O comunicado esclarecer que a Guarda Costeira que tem cumprido com “zelo toda as operações que vem realizando, nomeadamente patrulhas e fiscalização marítima incluindo a do trafego inter-ilhas, bem como o controlo e abordagem de embarcações, operações de busca e salvamento, além de transporte de militares e material diverso para acudir as necessidades de emergência e sanitárias”.

Para transportar pessoas ou material inter-ilhas a Guarda Costeira esclarece que deverá ser feito mediante autorização das autoridades competentes e em estrito cumprimento com as regras de empenhamento previamente aprovadas.

Primar pela defesa e protecção das populações na estrita observância das leis, normas e princípios que enquadram e norteiam as suas missões, são normas que a instituição diz continuar a dar maior importância.

Por fim, a instituição endereça uma mensagem de “encorajamento” para todos os militares que estão na linha de frente do combate à pandemia da covid-19, e que não se deixem “desmoralizar por acções irreflectidas e irresponsáveis de quem quer que seja”.