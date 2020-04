Tribunal de São Vicente decreta TIR para suspeito de roubo

30/04/2020 15:16 - Modificado em 30/04/2020 15:16

Termo de Identidade e Residência (TIR), é a medida de coacção pessoal que o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou a um homem de 33 anos, detido em Cruz João Évora por suspeitas da prática em co-autoria de um crime de roubo com violência sobre coisas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária, informa que através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) e na sequência do cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve o indivíduo fora de flagrante delito na terça-feira, 28.

A mesma fonte aponta que o individuo em causa é suspeito de no passado dia 23 de Dezembro de 2019, na companhia de outros dois suspeitos, ter invadido uma residência em Cruz João Évora, e de lá ter subtraído vários objectos.

Presente esta quarta-feira, 29, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado Termo de Identidade e Residência (TIR).