Três casos suspeitos de covid-19 de São Vicente são de dois pacientes com pneumonia e um contacto directo

30/04/2020 15:09 - Modificado em 30/04/2020 15:09

O Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, informou hoje que os três casos suspeitos de covid-19 identificados ontem na ilha, são de dois pacientes com pneumonia e o terceiro é um contacto destes doentes.

Elísio Silva, que falava à Rádio de Cabo Verde, afirmou que qualquer pessoa que apresentar uma infecção respiratória, principalmente uma pneumonia, é considerada automaticamente como um caso suspeito de covid-19. Neste caso concreto, assegurou que os casos suspeitos são duas crianças que deram entrada no Hospital Baptista de Sousa com quadro clínico de pneumonia, tendo também sido isolada a pessoas que as acompanhava.

O mesmo explicou que as seis pessoas que estão em quarentena são os contactos destas pessoas. “Isolamos as pessoas da família em casa, para fazerem a quarentena domiciliária com a vigilância da Delegacia de Saúde. Se caso os resultados derem positivos já teremos reduzido a família para não contaminar outras pessoas. Uma forma de protecção” referiu a mesma fonte.

No entanto, o Delegado de Saúde pede aos mindelenses que não se descuidem, devido a perigosidade do vírus que descreve como sendo “extremamente perigoso” e que não se sabe onde poderá estar, isto também aliado ao facto de o nosso país até este momento ter uma maioria esmagadora de infectados assintomáticos ou com sintomas leves.

São Vicente continua com um caso positivo de covid-19, diagnosticado a uma cidadã de nacionalidade chinesa no passado dia 03 de Abril e que desde então está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa.