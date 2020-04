Casos de Covid-19 continuam a aumentar na Praia: Mais três casos

30/04/2020 14:43 - Modificado em 30/04/2020 14:51

Cabo Verde voltou hoje a registar mais três casos identificados na cidade da Praia, aumentando assim o número de infectados na capital para 59 e 116 a nível nacional.

A informação foi avançada hoje em comunicado pelo Ministério da Saúde, que assegurou que os três casos confirmados saíram de 93 amostras testadas no Laboratório de Virologia na cidade da Praia. Destes, 77 deram resultado negativo, sendo 64 do Concelho da Praia e 13 de São Domingos dos Órgãos. Ainda 13 testes da cidade da Praia estão com resultado pendente.

O comunicado realça que todos os casos confirmados estão com situação clínica “estável”.

Cabo Verde passa a ter agora 116 infectados por covid-19, sendo 62 em Santiago (59 na cidade da Praia, 2 no Concelho de Tarrafal e 1 em São Domingos), 53 na Boa Vista e ainda um caso em São Vicente. Dois recuperados e um óbito a lamentar.

Atualizado às 14h53