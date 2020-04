Área Social de São Vicente “sente urgência” no levantamento do estado de emergência na ilha – c/vídeo

29/04/2020 23:34 - Modificado em 29/04/2020 23:34

A vereadora do Pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de São Vicente, sobre o prolongamento do estado de emergência na ilha, defende a não prorrogação defendendo que as pessoas que trabalham na área social da ilha, sentem urgência em “retomar a normalidade”, tendo em conta o nível precário de vida que as pessoas vivem.

Lídia Lima, diz que para isso é, preciso também, levar em conta o número de infectados pela Covid-19 na ilha, e apela à população a respeitar as regras de restrição do governo.

No entanto, admite que as autoridades, como os serviços de saúde e o governo, possam ter uma visão diferente, para outro tipo de decisão, que leve em conta a proteção da população.