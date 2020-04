COVID-19: Nenhum dos infetados precisou de cuidados intensivos

29/04/2020 23:15 - Modificado em 29/04/2020 23:15

Até ao momento nenhum cabo-verdiano infetado como COVID-19 teve necessidade de ser atendido nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar. Este dado foi confirmado hoje, pelo Diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças e Prioritárias, Jorge Noel Barreto. Na verdade, a maioria dos infetados nunca foi num hospital para receber tratamento.

Segundo dados da DNS, existem sete pessoas no isolamento do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, dois no Tarrafal e um no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Não se sabe que tratamento receberam, mas de acordo com a DNS o “estado de saúde é estável e a maioria não apresenta sintomas de COVID-19”. Em relação aos infetados que estão nos hotéis em isolamento, apuramos, que não apresentam sintomas e se apresentam são leves e que são acompanhados diariamente com a medição de temperatura e a administração regular de vitamina C.

Jorge Noel Barreto questionado sobre o que estaria por detrás da “boa saúde” dos que testaram positivo em Cabo Verde, não entrou em teorias que depois não saberia explicar com dados científicos, como tem acontecido amiúde, admitiu que “ainda não sabemos”. Acrescentou que “de facto o comportamento do vírus com os infetados em Cabo Verde é diferente do está a acontecer lá fora, mas ainda não temos uma explicação”. Só espera que continue assim. Cabo Verde também espera.

A grande maioria dos casos de infeção afeta grupos jovens, nas faixas etárias 20/30 anos, com 25 casos, e 30/40 anos com 43 casos.

Mais novos, na faixa dos 10/20 anos estão 12 pessoas, a mais nova com 11 anos.

No grupo etário 40/50 anos de idade há registo de 11 pacientes, 7 estão no grupo de 50/60 anos, 4 no grupo 60/70, ao passo que nos “grupos de maior risco” estão 3 pessoas, sendo duas no grupo 70/80 e uma no grupo 80/90 anos.

Cabo Verde continua a contar um único óbito, precisamente o paciente inglês de 62 anos, o primeiro infetado com Covid-19 no arquipélago.