Câmara Municipal de São Vicente distribuiu em 18 dias mais de cinco mil cestas básicas a famílias carenciadas da ilha – c/vídeo

29/04/2020 17:38 - Modificado em 29/04/2020 17:38

No balanço das atividades desenvolvidas pelo Pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de São Vicente, no âmbito do Covid 19, a vereadora Lídia Lima destaca o papel que a Loja Social e parceiros tiveram nesta campanha de composição e distribuição das cestas básicas que contemplou, cinco mil cento e vinte e oito (5.128) famílias na ilha de São Vicente.

Conforme Lídia Lima, a meta foi traçada logo no início da campanha, relembrando que, em condições normais, a Loja Social da Câmara Municipal de São Vicente costuma distribuir mensalmente cerca de 150 cestas básicas, desde a criação da loja em 2013.

E que este número, mais de cinco mil, se traduz em mais de 25 mil pessoas auxiliadas e que estes dados mostram que em menos de um mês, feitas as contas, foi feito o trabalho de pouco mais de três anos. Um dado alcançado, refere, graças ao empenho de todos os parceiros que se aliaram a esta causa.