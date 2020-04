‘Papalele’ ajuda 50 famílias de Bela Vista com cestas básicas

29/04/2020

O jogador internacional cabo-verdiano Hélio ‘Papalele’ Silva, apoiou 50 famílias carenciadas da localidade de Bela Vista, em São Vicente. O avançado que representa o Futebol Clube do Porto, de Portugal, financiou 50 cestas básicas.

Conforme informações recolhidas pelo NN, as cestas básicas foram distribuídas pelos familiares do jogador, a 50 famílias carenciadas residentes em Bela Vista, Covada de Bruxa, que não têm conseguido suprir com as necessidades em tempos que Cabo Verde está a ser afectado pela pandemia da covid-19.

“Mesmo estando longe da família e amigos, mesmo não tendo um salário muito alto, aqui está ele com este gesto fantástico” escreveu o agente do jogador Pedro Silva, na sua página do Facebook.

Papalele alcunha como é conhecido, cresceu na localidade de Bela Vista e já representou os juniores do Batuque, Geração Benfica e Mindelense.

Nos seniores o internacional cabo-verdiano foi campeão regional por três ocasiões e ainda campeão nacional na época 2018/19, antes de rumar esta época para o Futebol Clube do Porto B.

O jogador junta-se assim a outros jogadores como Thierry Graça, Ryan Mendes e Carlos Ponck que já ajudaram mais de uma centena de famílias na ilha.