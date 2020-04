Covid-19: Cabo Verde ainda tem disponibilidade para realizar cerca de 1400 testes – c/vídeo

28/04/2020 22:28 - Modificado em 28/04/2020 22:28

O Laboratório de Virologia de Cabo Verde, que começou a realizar testes de despiste do novo coronavírus no dia 14 de Março, conforme o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, ainda tem capacidade para fazer até 1400 testes.

No entanto relembra que esta segunda-feira, o país recebeu milhares de testes de COVID-19 e de equipamentos de proteção individual, o segundo donativo feito pelo empresário e filantropo chinês Jack Ma, no espaço de um mês.

O material, que chegou, contempla além de 18.900 kits e reagentes para teste da doença, 3.800 viseiras de proteção, 3.700 fatos, 9.500 luvas e 36 termómetros digitais. E que esses kits junta-se a reserva que já se encontrava no país, dos 18.000 kits doados em 27 de março pela fundação a Cabo Verde, dando assim uma capacidade de resposta a demanda.

“Temos que ter disponibilidade de testes para que a sua falta não seja um motivo de constrangimentos”.

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, esclareceu segunda-feira, na entrega dos donativos, que atualmente o Laboratório de Virologia do INSP já realizou mais de mil testes de covid-19, com 109 doentes positivos, e a capacidade instalada permite apenas realizar mais “1.800 a 2.000 testes”.