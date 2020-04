COVID-19: Governo propõe incentivos na importação e produção de dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual

28/04/2020 22:13 - Modificado em 28/04/2020 22:13

O governo de Cabo Verde submeteu para aprovação da Assembleia Nacional a proposta de Lei que concede incentivos na importação e produção de Dispositivos Médicos (DM) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus SARS-CoV-2 e, desta forma, atender à demanda desses produtos.

Conforme o ministro das Finanças Olavo Correia, esta proposta de lei, entre outras iniciativas, vai isentar de direitos aduaneiros e de IVA na importação das máscaras cirúrgicas para uso social, de uso único e reutilizáveis; semi-máscaras de proteção respiratória; máscaras com viseira integrada; máscaras made in Cabo Verde, pelas empresas autorizadas e ainda álcool etílico e gel desinfetante cutâneo de base alcoólica.

De acordo com o também vice-primeiro ministro, o referido diploma propõe igualmente a isenção de direitos e de IVA na importação de matéria prima para produção dos equipamentos de proteção individual, e na importação de embalagens. “Igualmente vai haver isenção da taxa ecológica e ICE nos bens e materiais sujeitos a estes tributos”, destaca o governante.

Este refere ainda, que o fabrico, a importação, a colocação e a disponibilização no mercado nacional de DM e EPI, para efeitos de prevenção do contágio pelo SARS-CoV-2, vão ser fiscalizados pela Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS).

Neste sentido, assevera que o diploma identifica como beneficiárias dos incentivos aduaneiros as empresas certificadas e autorizadas para produção de DM e EPI, pelas entidades competentes, a indústria farmacêutica, as estruturas de saúde, o Instituto Nacional de Saúde Pública, e a Proteção Civil.

Igualmente define um conjunto critérios de elegibilidade dos beneficiários.

“Os incentivos previstos na presente Lei não invalidam os previstos no código do imposto sobre o valor acrescentado, no código de benefícios fiscais e em outros diplomas complementares”.

A proposta diz ainda, no que se refere à margem bruta nas vendas dos bens, que os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da industria e comércio, podem estabelecer o limite máxima de margens de lucro na comercialização, por grosso e a retalho desses bens específicos.

O não cumprimento desse limite está sujeito a sanções previstas na lei.