Nova amostra da paciente chinesa com covid-19 em São Vicente a caminho do Laboratório de Virologia

28/04/2020 19:14 - Modificado em 28/04/2020 19:14

Uma terceira amostra da paciente chinesa diagnosticada com covid-19 em São Vicente, que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa há 25 dias, já foi encaminhada para a Cidade da Praia, via marítima, para a realização dos testes ao novo coronavírus.

A informação é avançada pelo Delegado de Saúde, Elísio Silva, que garante que a amostra deverá chegar esta quarta-feira no Laboratório de Virologia na cidade da Praia, onde se procederá à realização de novos exames para analisar a sua situação clínica actual, pelo que o resultado poderá ser conhecido o mais tardar na quinta-feira, 30.

Depois de testar positivo para covid-19, no passado dia 03 de Abril, a paciente de nacionalidade chinesa voltaria a acusar positivo novamente em outro teste realizado a 22 deste mês. Esta será assim a terceira amostra a ser analisada.

Conforme a mesma fonte, a paciente está neste momento “estável e praticamente assintomática”.

Santiago com 59 casos é a ilha mais afectada pela pandemia da covid-19, seguindo-se a ilha da Boa Vista com 53 casos registados e São Vicente com um caso.