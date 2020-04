Jorge Barreto: “Não temos dúvidas de que o caso de São Vicente é de Covid-19”

28/04/2020 19:08 - Modificado em 28/04/2020 19:08

Depois de ontem o Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, ter avançado que a equipa do Ministério da Saúde achava “estranho” o caso positivo de covid-19 em São Vicente, pelo facto de a doença não se ter propagado em São Vicente, hoje clarificou que o caso foi confirmado, por isso não tem dúvidas da infecção na cidadã chinesa.

Jorge Noel Barreto fez esta clarificação durante a habitual conferência de imprensa sobre o ponto da situação da covid-19 em Cabo Verde, explicando que foi um caso que teve a sua confirmação laboratorial por PCR no dia 03 de Abril e depois um novo exame para detecção de anticorpos no dia 21 deste mês e que o mesmo apresentava ainda um resultado positivo.

“Na altura em que foi feito o diagnóstico no início deste mês, fez-se o inquérito epidemiológico com testes de PCR aos membros da família da pessoa infectada e nenhum resultado foi positivo. Mais tarde, houve a possibilidade de aplicar testes rápidos que identificam anticorpos de covid-19, a dois membros da família e deram positivos. Isto significa que essas pessoas tiveram contacto com o vírus e já tinham desenvolvido imunidade” esclareceu.

Sobre o motivo por detrás da não propagação do vírus em São Vicente, a fonte diz que a explicação segundo os profissionais da Delegacia de Saúde de São Vicente, é de que o caso positivo sempre que se deslocava às estruturas de saúde utilizava máscaras. “O que poderá ter sido algo que condicionou a propagação do vírus em São Vicente” enalteceu. Barreto ainda explicou que foram usados mais testes rápidos para verificar anticorpos a outros contactos, mas não se verificou a presença de imunidade, o que de acordo com o mesmo pode significar que estas pessoas não tiveram contacto com o novo coronavírus que provoca a Covid-19.