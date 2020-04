Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças garante que foram diagnosticados hoje quatro casos positivos de covid-19 e não cinco

28/04/2020 19:00 - Modificado em 28/04/2020 19:00

O Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, rectificou a informação avançada na manhã de hoje pelo Ministério da Saúde, que dava conta de 5 novos casos positivos de covid-19 na cidade da Praia, mas esclareceu que são quatro casos novos e que o quinto trata-se de um exame de controlo.

O Ministério da Saúde tinha avançado na manhã de hoje que foram analisadas entre ontem e hoje 83 amostras, incluindo 6 amostras pendentes. Destes cinco do concelho da Praia testaram positivo para covid-19. Testaram negativo 65 amostras da Praia, 10 do Tarrafal de Santiago e 1 de São Lourenço dos Órgãos.

No entanto, Jorge Noel Barreto, esclareceu que o quinto caso trata-se de um paciente que já tinha sido testado anteriormente com covid-19, sendo que o novo exame foi de controlo e que voltou a testar positivo para covid-19.

Dos quatro casos de hoje, afirmou que três estão assintomáticos e que apenas um apresenta alguns sintomas da doença.

Com este acerto, o país regista até agora 113 casos positivos de covid-19. Desses 59 são da ilha de Santiago (das quais 56 no Concelho da Praia, dois no concelho do Tarrafal e um em São Domingos), 53 na Boa Vista e um em São Vicente. Durante o dia de hoje a mesma fonte, garantiu que foram detectados mais seis casos suspeitos de covid-19, sendo 4 da Boa Vista e 2 da cidade da Praia.