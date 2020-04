Covid-19: Cidade da Praia com mais cinco casos positivos

28/04/2020 10:23 - Modificado em 28/04/2020 10:23

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, anunciou que o Laboratório de Virologia diagnosticou entre ontem e hoje mais cinco casos positivos de covid-19 na Cidade da Praia, elevando assim para 57 o número de infectados na capital do país. Cabo Verde passa agora a ter 114 casos confirmados de Covid-19.

Santiago entra assim no seu 11º dia consecutivo a registar casos positivos de covid-19, e com 60 casos é o novo foco de contaminação no país, isto depois de ultrapassar a ilha da Boa Vista (53) em termos de casos diagnosticados.

No total, conforme o Ministério da Saúde, foram analisadas entre ontem e hoje 83 amostras, incluindo 6 amostras pendentes. Destas, cinco do concelho da Praia testaram positivo para covid-19. Testaram negativo 65 amostras da Praia, 10 do Tarrafal de Santiago e 1 de São Lourenço dos Órgãos.

Neste momento, de acordo com a mesma fonte, duas amostras da cidade da Praia estão pendentes à espera de resultados.

O Ministério da Saúde informa, ainda, que os doentes de covid-19 estão em isolamento e vêm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros.

Com estes cinco novos casos de covid-19, Cabo Verde contabiliza 114 infecções, o número mais alto dos PALOP. Desses 60 na ilha de Santiago (das quais 57 no concelho da Praia, dois no concelho do Tarrafal e um em São Domingos), 53 na Boa Vista e um em São Vicente.