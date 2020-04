Covid-19: Cerca de três mil estudantes ficaram excluídos no início das aulas via Rádio e Televisão

O início das aulas via Rádio e Televisão, do terceiro trimestre deste ano lectivo ficou marcado por perto de três mil alunos que não tiveram acesso a elas.

O ministério da Educação estima que cerca de 2.700 estudantes não conseguem assistir às aulas a distancia, no entanto indica que as fichas de estudo estão a ser entregues a estes alunos.

A diretora Nacional da Educação, Leonora Sousa, diz que os que não conseguem acompanhar as aulas a distância estão a receber as fichas nas suas casas, de forma a não ficarem para trás nesta nova modalidade, devido a pandemia do novo coronavírus – Covid-19.

Entretanto esclareceu que o ministério da educação está a procurar alternativas, no que tange aos alunos com necessidades especiais.

As primeiras aulas, foram feitas com tradução gestual, para os alunos com problemas auditivos, mas reconhece que cada deficiência tem a sua especificidade.

A nível central, Leonora Sousa diz que o ministério da Saúde e o ministério da Educação estão a trabalhar na possibilidade da retoma das aulas presenciais, e com base nas previsões do país e com o desenrolar da pandemia, as aulas poderão ser retomadas no próximo mês de Maio e o fim do ano lectivo será estendido.

As aulas foram retomadas, esta segunda-feira, 27 Abril, com os alunos a terem aulas com emissões através da televisão, rádio e com fichas com conteúdos educativos, de modo a garantir uma certa articulação entre os docentes e os alunos.