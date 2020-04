O estado de emergência deve ser levantado em São Vicente? – c/vídeo

28/04/2020 00:27 - Modificado em 28/04/2020 00:27

O NN continua a perguntar aos seus leitores: Acha que em São Vicente, com apenas uma caso confirmado de COVID-19, o Estado de Emergência deve ser mantido? Aqui estão as respostas. A nossa opinião também conta!

António Santos: É necessário manter o estado de emergência

António Santos

O estado de emergência, numa situação como esta originada pelo Covid19, limita, como é óbvio, ainda mais a liberdade de circulação e de utilização de espaços públicos. Contudo, não implica medidas de restrição de direitos que não faz sentido discutir, como a suspensão da liberdade de expressão ou de informação.

Por isso, em meu entender, apesar de só existir uma situação confirmada em São Vicente, é necessário manter o estado de emergência. Até porque não se conhece a cadeia de contágio originada pela pessoa a quem foi detectada a Covid 19.

Por último, não podemos esquecer que o estado de emergência é decretado a nível nacional e não regional. E, neste caso, para obtermos bons resultados no combate ao Covid-19 continua a ser necessário tomar medidas a nível nacional e não regional.

Alcindo Amado: Em São Vicente seria um exagero prorrogar

Alcindo Amado

Um eventual alargamento do Estado de Emergência nas duas ilhas onde se verifica a disseminação descontrolada do COVID-19, faz todo o sentido.

Nas ilhas de Santiago e Boa Vista tudo indica que se perdeu o rasto do vírus, o que pressupõe uma contaminação comunitária que, naturalmente, vai levar algum tempo para ser erradicada, desde que se mantenha o cerco sanitário, e uma rigorosa cooperação dos residentes.

Em São Vicente seria um exagero prorrogar o Estado de Emergência, tendo em consideração a não propagação do único caso positivo confirmado até este momento. Caso tivesse havido uma possível disseminação local do vírus, ter-se-ia registado uma série doutros casos durante os 35 dias de confinamento obrigatório, considerando que o período de incubação do vírus é de mais ou menos 15 dias.

De notar que o único caso positivo está sob controlo. A pessoa continua internada e o quadro clínico parece ser estável, afastando qualquer hipótese do vírus vir a se espalhar na Ilha.

Todavia, a responsabilidade do cidadão em não baixar a guarda, continuando a observar rigorosamente todos os métodos de prevenção, é sem dúvida a melhor forma de neutralizarmos a epidemia.

Júlio Whanon: Temos que aprender a conviver com o maldito vírus

Júlio Whanon

Acho que desde que não apareça mais casos a ilha deve ser libertada do estado de emergência.

Temos que aprender a conviver com o maldito vírus utilizando as regras de prevenção e alertando sempre através de carros de som os bairros mais pobres da cidade.

Jornalista: Não faz sentido algum prorrogar o estado de emergência nem na Praia, muito menos no Mindelo

Para mim, não faz sentido algum prorrogar o estado de emergência nem na Praia, muito menos no Mindelo. O país não apresenta casos graves da doença, e a decisão de prolongar o EE irá agravar outros problemas sociais como a pobreza, a falência das pequenas e médias empresas, e o desemprego. Uma forma de contribuir para que as populações aprendam a conviver com o vírus, como apregoam as autoridades, é o não prolongando do estado de emergência.

Carlos Freitas: Acho que S. Vicente pode descer para o nível de calamidade pública

Carlos Freitas

Tendo em conta que até agora não houve contágio comunitário, e que o vírus está circunscrito à família da infectada, de acordo com as informações prestadas pela DGS, e devidamente controlada, acho que São Vicente pode descer para o nível de calamidade pública sempre em sintonia com as regras estabelecidas para esta fase.

O vírus continua a “fintar” os seus perseguidores em velocidade e astúcia em todo o mundo, a imprevisibilidade dos assintomáticos, o período incerto da incubação, são o grande problema. Diariamente convivemos com bactérias e vírus invisíveis; o Covid-19 passará a fazer parte do nosso quotidiano, resta-nos adaptar a essa nova realidade e prosseguir até surgir um antídoto para este veneno.

” As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos”