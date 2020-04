UNTC-CS: O INPS não deve atribuir rendimento social a quem nunca contribuiu

27/04/2020 23:23 - Modificado em 27/04/2020 23:23

A UNTC-CS diz que beneficiar quem nunca contribuiu para previdência social pode pôr em causa o sistema no país – Governo garante a sua sustentabilidade se isso vier a acontecer, declarou Olavo Correia.

A UNTC-CS diz que o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) não é a “galinha dos ovos de ouro do governo e que este deveria assumir para si, a assistência aos trabalhadores vulneráveis do rendimento solidário, e não ao instituto, alegando que este modelo pode colocar em causa a sustentabilidade do sistema de previdência social no país.

Em resposta, o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, diz que é neste momento que a segurança social do país é chamada para acudir a quem precisa.

E afirma que caso, isso venha a colocar em causa a sustentabilidade do INPS, o estado garantirá a sua sustentabilidade

A secretária – geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), Joaquina Almeida, manifestou a sua insatisfação em declarações à imprensa, pelo que considera não ser propício, o INPS atribuir rendimento social a quem nunca tenha contribuído.

Conforme a sindicalista, cerca de 3626 pessoas já beneficiaram do Rendimento Solidário e nunca contribuíram para previdência social do país. “A presidente do INPS viola o sistema contributivo do país, bem como a recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que considera pernicioso para segurança social financiar gastos do sistema contributivo, assim como, permitir a ingerência do governo no sistema por meio de um ato administrativo”.

Portanto questiona, o “direito do governo em emitir uma resolução para se apoderar do dinheiro dos trabalhadores”.

Esta considera que é dever do estado dar assistência aos trabalhadores vulneráveis do rendimento solidário, e não o INPS.

Para Olavo Correia este momento é excecional e que a sustentabilidade do sistema de segurança social não está em causa e “se estiver o estado garantirá a sua sustentabilidade”.

O vice primeiro-ministro diz que o governo entendeu que neste momento circunstancial, era a melhor solução beneficiar a população com o rendimento solidário e que o futuro, agora dirá o que vai acontecer.

No entanto, garante, não estar em causa o sistema de segurança social e avisa que sobre “qualquer questão nesta matéria, o estado tem poderes e condições para intervir”, agora, reafirma que o que se impõe é o estado ter os mecanismos, recursos e instrumentos para acudir às pessoas que precisam do apoio do Estado e da coletividade, defendendo que ninguém contava com esta pandemia.