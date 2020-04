Santantonenses “aliviados” pela saída do Estado de Emergência mas conscientes no reforço das medidas de distanciamento social e regras de higiene

27/04/2020 19:42 - Modificado em 27/04/2020 19:42

A ilha de Santo Antão é uma das seis ilhas do arquipélago que até este momento não foi afectada pela covid-19, e como tal cumpriu o estado de emergência que foi levantado hoje, sem qualquer caso. O NN falou com algumas pessoas sobre a situação vivida nos últimos 29 dias, e o sentimento é de alívio, mas prometem cumprir com as instruções das autoridades.

Com o fim do estado de emergência, os cidadãos de Santo Antão e das outras cinco ilhas (Sal, São Nicolau, Maio, Fogo e Brava) voltaram a usufruir dos direitos de liberdade de circulação, o regresso ao trabalho, mas também têm algumas restrições previstas na lei.

É neste sentido que a retoma do dia-a-dia na normalidade terá que ser feita de forma gradual, visando sempre as regras do distanciamento social, as regras de higiene como todas as directivas, instruções e medidas das autoridades, para evitar que estas ilhas não sejam afectadas pela pandemia da covid-19, que já infectou 109 pessoas, distribuídas pelas ilhas de Santiago (55), Boa Vista (53) e São Vicente (1).

Em Santo Antão, o NN, falou com três cidadãos dos concelhos da ilha, que nos confidenciaram a forma que viveram estes 29 dias ímpares na história do nosso país, que pela primeira vez viveu em estado de emergência.

Do concelho da Ribeira Grande falamos com Jorge Nascimento, que nos revelou que foram 29 dias “difíceis” confinados em casa, mas entende que esta medida serviu para que a ilha não registasse nenhum caso de covid-19. “Foi difícil ficar quase um mês em casa. Da minha parte e de toda a família cumprimos ao máximo as medidas das autoridades, que diga-se em abono da verdade foram atempadas, para evitar a propagação da doença. Estamos todos aliviados. Mas não podemos descurar dos ganhos conseguidos, por isso terão que estar alertas e cumprir as normas de segurança” enaltece este cidadão.

Já no Concelho do Paul, a nossa entrevistada, Júlia Andrade, revelou-nos também que é com um sentimento de alívio que vê a chegada ao fim do estado de emergência na ilha. O que segundo a mesma irá ajudar a que as pessoas possam retomar os seus trabalhos, por estar as populações da ilha a vivenciar cerca de três anos de seca severa. “Todas as medidas tomadas foram acertadas e evitou-se um alastramento da doença por todo o nosso país, o que seria um enorme problema. Mesmo com a saída do estado de emergência, como disse e bem o Presidente da República, teremos que continuar a precaver-nos e cumprir com as medidas das autoridades, porque o vírus não desapareceu com o fim do estado de emergência, para evitar situações difíceis no futuro” confidenciou-nos esta munícipe que aproveitou para endereçar um abraço de força para a vizinha ilha de São Vicente, assim como Boa Vista e Santiago.

Por fim, em Porto Novo, falamos com Carlos Pires, que na mesma senda que os nossos entrevistados de Ribeira Grande e do Paul, falou no alívio desta saída do estado de emergência, mas também pelo facto de a ilha não ter registado até então nenhum caso confirmado de covid-19. “Foram dias difíceis, porque sem trabalhar ficou tudo mais complicado. Mas todas as medidas foram tomadas para o nosso bem. Agora é recomeçar a fazer a vida, mas sempre com atenção as medidas de distanciamento social e de higiene, porque o vírus é invisível e por isso não sabemos onde está escondido. Espero que as outras ilhas possam brevemente vencer esta batalha para que toda a nação possa reerguer o mais rapidamente possível” frisou este cidadão natural do concelho do Porto Novo.