Jorge Noel Barreto: “A equipa técnica do Ministério da Saúde também acha um bocado estranho a situação de São Vicente”

27/04/2020 18:59 - Modificado em 27/04/2020 18:59

O Diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, afirmou hoje que a equipa do Ministério da Saúde, têm analisado com estranheza o caso positivo de covid-19 em São Vicente, diagnosticado no passado dia 03 de Abril a uma cidade de nacionalidade chinesa, pelo facto de até então não ter sido identificado mais nenhum outro caso positivo na ilha.

A convicção do médico infecciologista foi avançada na habitual conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no nosso país, onde explicou que o esperado era que São Vicente estivesse numa situação semelhante ao que está a acontecer na cidade da Praia.

“Mas em toda a investigação epidemiológica que foi feita à volta do caso, com os contactos próximos e indirectos, aplicou-se todo o protocolo de investigação e não conseguiu-se identificar com os testes de PCR nenhum caso para além da senhora” esclareceu Jorge Noel Barreto.

Com isso, o mesmo não tem dúvidas em afirmar que a situação de São Vicente tem deixado todos “espantados”. Mas exorta que a população deve saber que a equipa do Ministério da Saúde tem estado atenta a isso e a fazer o seguimento diário da situação epidemiológica, com o intuito de “tentar entender” o que se passou em São Vicente. “Pode ser que tenhamos a resposta ou também que não consigamos chegar a uma resposta” elucidou.

Jorge Noel Barreto anunciou que, neste momento, Cabo Verde tem 441 pessoas em quarentena obrigatória, sendo que a cidade da Praia tem 305, Tarrafal de Santiago 54, Santa Cruz/Órgãos 33, São Filipe 5, São Domingos 26, São Vicente 7 e São Nicolau 1.

Com os três novos casos de covid-19 diagnosticados hoje, Cabo Verde contabiliza 109 infecções, o número mais alto dos PALOP. Desses 55 na ilha de Santiago (das quais 52 no Concelho da Praia, dois no concelho do Tarrafal e um em São Domingos), 53 na Boa Vista e um em São Vicente.