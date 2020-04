COVID-19: Qual a origem do novo caso positivo na Boa Vista?

O Ministério da Saúde, em comunicado emitido hoje de manhã, revelou um novo caso positivo na Boa Vista que resultou de 85 amostras analisadas. Destas 83 deram negativo, a outra diz respeito a um caso “em seguimento que voltou a dar positivo”.

O comunicado não esclarece qual a origem deste novo caso pois, até agora eram conhecidos dois focos de transmissão não ilha da Boa Vista: no Hotel Palace e Hotel Karamboa. Em relação a este último as autoridades sanitárias teem dito que “todos os testes aos trabalhadores foram feitos e os que testaram positivo estão em isolamento”. Embora este online e a RCV tenham revelado que houve trabalhadores do Karamboa que “foram esquecidos em casa durante oito e quinze dias”. Quanto ao foco de transmissão com origem no hotel Riu Palace, os trabalhadores saíram no dia 4 de Abril, sem fazer testes, e as autoridades sanitárias nunca mais se referiram a esse foco.

O DNS, Artur Correia, ao admitir que os dois casos positivos da Praia foram importados da Boa Vista, numa altura em que os trabalhadores do Karamboa ainda estavam confinados, abriu a porta à tese da transmissão comunitária. Só que até agora não tinha surgido ou tornado público nenhum caso positivo com a origem fora do Karamboa.

Este online tinha revelado que foram feitos testes junto da população e de pessoas que eventualmente tiveram contactos com os técnicos da Praia que estiveram na Boa Vista. O novo caso revelado hoje vem comprovar a tese da transmissão comunitária ou é algum contacto dos trabalhadores do Hotel?