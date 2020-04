O Estado de Emergência deve ser levantado em São Vicente? A nossa opinião também conta!

27/04/2020 16:10 - Modificado em 27/04/2020 16:10

O NN perguntou aos seus leitores: Acha que em São Vicente com apenas uma caso confirmado de COVID-19 o Estado de Emergência deve ser mantido? Aqui estão as respostas. A nossa opinião também conta!

Vuka Lopes

O estado de emergência não deve ser mantido em S. Vicente pelas mesmas razões que ditaram o levantamento no passado dia 26 de março nas restantes ilhas sem casos positivos. Aliás a medida revelou-se excessiva quando da investigação virológica feita ao único caso positivo deixou mais dúvidas que respostas. Mais, é por demais evidente que não houve qualquer contágio que resultasse desse caso, pese embora os numerosos casos suspeitos e testes respectivos.

Tirando as duas ilhas, Santiago e Boavista, o regresso à normalidade nas restantes ilhas devia ser decretada para 4 de Maio. Com as regras de distanciamento social e outras cabíveis. O regresso às aulas presenciais e jardins deviam ser na mesma data, 4 de Maio. O confinamento é para não congestionar o SNS, o caminho é a imunidade de grupo e somos um povo muito jovem com fraca densidade populacional e com uma taxa de prevalência do vírus muito abaixo dos 0,7%.

Zuleica Alves

Eu acho que São Vicente, com um caso positivo de covid-19 não deve continuar em estado de emergência. Primeiro porque mantemos um único caso de covid-19, e por esse único caso São Vicente não deve parar (ou seja penalizada). Aos poucos temos que retomar a normalidade, entre aspas. Porque a economia pede isso, as famílias precisam das suas receitas .

Agora é cada um se cuidar para que não tenhamos mais casos positivos. A vida nunca vai ser como dantes. Mas é preciso retomar-mos as nossas vidas. Se cada um fizer a sua parte, o país agradece, São Vicente agradece.

Dulcineia Morais

Acho que não. Mas as autoridades sanitárias devem dizer qual a situação epidemiológica da ilha, e a população deve manter os cuidados ainda mais fortes e proteção a todos os níveis.

A ilha tem uma grande bolsa de pobreza que poderá sofrer com mais um alargamento do Estado de Emergência.

Nao comungo com a idéia de que deve-se aprender a conviver com o vírus, isso pode levar as pessoas a baixar aguarda e reverter a situação e os custos podem ser insuportáveis.

Defendo depois da estabilização da pandemia no país, teste obrigatório a pessoas que quiserem deslocar de uma ilha a outra, isto na retoma da vida “normal”.

Paulo Pam

A situação atual em São Vicente estabilizou-se e a situação da pessoa infectada também recuperou significativamente. Toda a sociedade ainda observa as medidas do estado de emergência. Deve ser possível levantar o estado de emergência e permitir que a maioria das pessoas retome sua vida quotidiana e trabalhe com a premissa de boa proteção pessoal.