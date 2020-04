Covid-19: Três novos casos em Cabo Verde. Total sobe para 109

27/04/2020 11:22 - Modificado em 27/04/2020 11:22

O Ministério da Saúde e da Segurança Social confirmou hoje mais três casos de covid-19, sendo dois no concelho da Praia e um na Boa Vista.

De acordo com uma nota de imprensa enviada ao NN, o Ministério da Saúde anunciou que foram analisadas 93 amostras, entre estas seis que estavam com resultados pendentes.

Neste lote, conforme a mesma fonte, foram diagnosticados três casos positivos. Na cidade da Praia confirma-se mais dois novos casos de Covid-19. Da Boa Vista uma amostra testou positivo para Covid-19.

Em termos de resultados negativos 83 amostras são da Boa Vista, 4 da cidade da Praia e dois do Concelho da Calheta de São Miguel de Santiago Norte, testaram negativo para o novo coronavírus.

“Todos os doentes covid-19 estão em isolamento e veem evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros” diz a mesma fonte, reforçando o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da covid-19.

Com estes quatro novos resultados positivos Cabo Verde conta, agora, com 109 casos de Covid-19, o número mais alto dos PALOP. Desses, 55 na ilha de Santiago (das quais 52 no concelho da Praia, dois no concelho do Tarrafal e um em São Domingos), 53 na Boa Vista e um em São Vicente.