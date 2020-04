Covid-19: Associação Desportiva Real Sociedade entrega 82 cestas básicas a famílias de Ribeira de Craquinha – c/vídeo

27/04/2020 00:05 - Modificado em 27/04/2020 00:05

Este domingo, numa ação solidária, juntando-se à causa de ajudar os mais necessitados, a Associação Desportiva Recreativa e Cultural Real Sociedade, nas zonas de Cruz de Fernando Pó, Ribeira de Craquinha, Passarão e Horta Seca, distribuiu cerca de 82 cestas básicas às famílias mais carenciadas dessas zonas, angariadas na campanha “Real Solidário” nesta que é a primeira fase de uma campanha que será alargada.

Uma iniciativa do grupo, na sua vertente social, para cobrir carências alimentares dos que mais precisam neste período da pandemia da covid-19.

A campanha Real Solidário, conforme António Marcelino, coordenador desportivo do clube, foi desencadeada nas redes sociais e contou com vários apoios, sendo que a maioria, refere, chegou da associação luxemburguesa Ensemble Plus Fort, também de outros cabo-verdianos na diáspora.

Ao Notícias do Norte, o coordenador desportivo desta coletividade enalteceu os esforços dos que contribuíram para esta causa e também aos “líderes comunitários”, na identificação das famílias.