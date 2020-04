Artur Correia: “O aumento de casos de COVID-19 no concelho da Praia já era esperado”

26/04/2020 23:43 - Modificado em 26/04/2020 23:43

O boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo, confirmou um aumento de casos de infectados por coronavírus na cidade da Praia. Mais 16 em apenas 24 horas, aumentando para 50 o registo na capital do país. E ainda regista dois casos no concelho do Tarrafal, um em São Domingos, todos na ilha de Santiago.

Um crescimento que transforma a capital do país no foco de propagação da doença na ilha.

Ao analisar os números, o diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, na conferência diária sobre a evolução da pandemia no país, disse que este aumento, no concelho da Praia, já era esperado, isto por ser o município mais habitado e, que em termos de saúde pública, a cidade da Praia é responsável por registar cerca de 50% de casos deste tipo que surgem no país.

Uma afirmação que, segundo Artur Correia, justifica o aparecimento destes novos casos e, também, da tendência que venham a aumentar.

Este assegura, no entanto, que à medida que o estado de emergência for levantado, ou não, as autoridades de saúde no país estão conscientes que os casos vão continuar a aparecer em todos os concelhos.

Por isso, assegura que “estamos preparados em todos os concelhos, com o objetivo de criar as condições no caso de aparecer mais casos e também em ter espaços de isolamento e dar a devida cobertura” e ainda garante que o sector de saúde está a fazer todos os possíveis e conta com todos para evitar um “aumento brusco do número de casos e que haja afluência brusca às estruturas de saúde”, de forma a evitar o colapso do “nosso Serviço Nacional de Saúde”, refere.

Para Correia, não obstante os números mostram que vão aumentando, a Direção Nacional de Saúde está traçando um quadro desta evolução e que uma “intensa atividade investigativa em termos epidemiológicos”, garantiu a identificação destes casos.

“Estamos numa fase ascendente e esta explosão de casos aparece porque em mais de 80%, fomos à procura, através do trabalho intenso de identificar contactos, isolar, fazer testes”, destaca Artur Correia afirmando que este é o fruto do trabalho investigativo.