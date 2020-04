Estado de emergência termina nas seis ilhas sem casos confirmados

26/04/2020 23:32 - Modificado em 26/04/2020 23:32

Que com o levantamento do estado de emergência, esta segunda-feira, “não se deite a perder o que já foi ganho, para não correr o risco” do país voltar a esta situação emergencial.

O estado de emergência decretado pelo Presidente da República, como forma de impedir a propagação da pandemia de covid-19 no país, termina às 24 horas deste domingo nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava, onde não houve casos positivos de covid-19.

Segundo o Presidente da República, apesar de reconhecer que a situação das seis ilhas sem casos confirmados de coronavírus, gerar alguma preocupação, pelo, refere que após ouvir as autoridades sanitárias, de saúde e te ter se reunido com o Governo e outras autoridades, entendeu que se podia avançar para “uma atenuação da situação de exceção vigente nestas seis ilha”, não prolongando, nos termos constitucionais, o estado de emergência.

No entanto, referiu que este período será uma espécie de “reavaliação muito atenta para ver como as coisas evoluem do ponto de vista epidemiológico”, sendo certo que confia, que a população destas ilhas mantenham e procurem aprimorar o distanciamento social, as regras de higiene e cumprirão com rigor as diretivas, instruções e medidas das autoridades.

Com o fim do estado de emergência, os direitos de liberdade de circulação e o funcionamento de serviços públicos e privados regressam, mantendo-se as demais medidas restritivas previstas na lei.

Jorge Carlos Fonseca alertou, entretanto, que estas ilhas vão estar em análise e reitera que tudo vai depender das pessoas. “E se as coisas continuarem a desenvolver positivamente, haverá gradualmente atenuação das restrições. Está nas mãos das pessoas isso acontecer”.

Sobre as restantes três ilhas, defende que ainda faltam sete dias para o término e que ainda é cedo falar do levantamento ou uma segunda prorrogação do estado de emergência. E que após reunião com o Governo e autoridades de saúde na próxima quinta-feira, dia 30, vai decidir sobre esta matéria.

Entretanto, levanta a hipótese de soluções diferenciadas para as três ilhas, numa altura em que Cabo Verde passou a contar com 106 pessoas infectadas com o novo coronavírus, sendo 53 na ilha de Santiago (das quais 50 no concelho da Praia, dois no concelho do Tarrafal, um em São Domingos), 52 na Boa Vista e um em São Vicente.