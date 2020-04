Delegado de Saúde de São Vicente garante que a situação esteve controlada desde o início

Apesar da ilha de São Vicente registar neste momento um caso positivo de covid-19, o Delegado de Saúde, Elísio Silva, garante que desde o início a situação está sendo controlada, o que demonstra até então a não existência de mais casos positivos na ilha. Mas alerta a população que não devem baixar a guarda, reforçando as medidas de higienização e confinamento.

Em declarações ao Notícias do Norte, Elísio Silva confirma que neste momento a Delegacia de Saúde de São Vicente não tem ninguém sob o seu acompanhamento, isto pese embora os sete profissionais de saúde que lidam com a paciente que está isolada no Hospital Baptista de Sousa e devido as normas vigentes estão também confinados no HBS.

No entanto, revela, a Delegacia de Saúde criou algumas equipas que estão sempre em contacto com as pessoas que já saíram tanto da quarentena obrigatória como domiciliária, isto para que a situação esteja sempre sob controlo das autoridades sanitárias.

O mesmo sustenta que algumas pessoas provenientes das ilhas afectadas pela pandemia, sobretudo da ilha da Boa Vista, que estão na ilha já há algum tempo, continuam também em contacto permanente para se inteirar das suas condições.

Para já o Delegado de Saúde não tem dúvidas em afirmar que a situação da covid-19 na ilha de São Vicente esteve sempre controlada, devido as medidas tomadas pelas autoridades sanitárias, que desde Janeiro vinham a trabalhar no plano de contingência. Nisto agradece o empenho de todos os profissionais de saúde pelo esforço que têm feito, mas também a população de São Vicente pois, segundo o mesmo, tem contribuído para o sucesso alcançado até ao momento.

Entretanto, Elísio Silva esclarece que a situação só poderá ficar completamente controlada se todos reforçarem e continuarem a cumprir com as medidas de higienização e confinamento. “Sabemos o que está a acontecer por exemplo na cidade da Praia, que a situação mudou de figura de um momento para o outro, por isso teremos que ser vigilantes” elucida.

Sobre a situação clínica da paciente que está isolada no HBS, a mesma fonte revela que apesar do último teste de controlo ter dado positivo, está “estável e bastante bem de saúde” pelo que anuncia que no decorrer desta semana será recolhida nova amostra para exames no Laboratório de Virologia, na cidade da Praia. Fazendo jus as palavras do Director Nacional da Saúde, que revelou ontem que o vírus esteve confinado somente à família da paciente diagnosticada com coviv-19 e que por isso não está a circular na ilha, Elísio Silva, garante que isto dá uma “certa tranquilidade” para o fim do estado de emergência que ocorre no dia 02 de Maio.